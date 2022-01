La nota piatto di streaming Netflix si prepara ad aggiungere sempre titoli di qualità e che possano soddisfare ogni tipologia di utente. A marzo, ricordiamo, debutterà la seconda stagione di una delle serie tv che ha riscosso maggior successo lo scorso anno, ovvero Bridgerton. In queste ore, in particolare, sono state pubblicate nuove immagini di quest’ultima.

Bridgerton 2: arrivano nuove immagini ufficiali della seconda stagione da Netflix

Il prossimo 25 marzo 2022 debutterà ufficialmente sulla nota piattaforma di streaming la seconda stagione della serie tv prodotta da Shonda Rhimes e Chris Van Dusen. In Bridgerton 2, come ormai sappiamo, avremo un cambio di protagonisti. Se nella prima stagione avevamo Daphne Bridgerton e Simon Busset, ovvero il Duca di Hastings, la seconda stagione si incentrerà sulla vicende amorose del fratello maggiore Anthony Bridgerton e della sua amata Kate Sharma.

1 su 7

Come già accennato, Netflix ha deciso di stuzzicare ancora di più i fan pubblicando nuove immagini ufficiali. Da queste immagini, possiamo dunque osservare i nuovi protagonisti della serie, ma anche precedenti personaggi. Tra questi, ci sarà ad esempio sempre la sorella Daphne, la quale cercherà di aiutare e di guidare il fratello maggiore nella scelta della sua futura moglie. Non mancheranno poi Eloise Bridgerton e Penelope Featherington ormai nota ai fan come Lady Whistledown.

L’unico personaggio del passato che sembra che non ci sarà dovrebbe essere il Duca di Hastings, almeno stando alle prime indiscrezioni. Tuttavia, vi ricordiamo che qualche tempo fa lo stesso attore Regé-Jean Page aveva dichiarato in una intervista di non escludere del tutto la possibilità di comparire come una apparizione nella serie tv. Staremo a vedere.