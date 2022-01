Netflix: colpo di scena, dopo anni in cima alla classifica il titolo crolla del 20%

Forse per concorrenza, oppure per via del tempo libero che ogni giorno si fa meno, ma Netflix sta perdendo oltre il 21%, trascinando con sé l’intero indice Nasdaq che perde a sua volta lo 0,84%. Basti pensare che già nel primo trimestre di quest’anno, i numeri erano già cambiati rispetto ai 4 milioni attesi dagli analisti. A Wall Street, giovedì notte, il titolo aveva perso il 20,2%, a 405,50 dollari.

Il colosso dello streaming non è riuscito a raggiungere l’obiettivo desiderato, ovvero arrivare a coinvolgere 8,5 milioni di nuovi abbonati. Per non parlare poi del crollo in Borsa, che ha contribuito alla “caduta” del titolo Netflix, in discesa da 2 mesi a New York, e della concorrenza di rivali potenti come Disney.