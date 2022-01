Samsung ha confermato la presentazione ufficiale del Galaxy S22 Ultra a febbraio. Alcuni leaks suggeriscono un possibile aumento di prezzo di 100 dollari negli Stati Uniti. Anche i prezzi in Europa sono trapelati online ma ci sono buone notizie. Pare che il prezzo di partenza sia lo stesso del modello precedente. Il lato negativo è che la memoria RAM sarà inferiore nonostante i prezzi invariati.

Secondo l’affidabile leaker Roland Quandt, la serie Galaxy S22 partirà da 849 € in Europa, con il modello Plus a un prezzo di 1049 € e l’Ultra a 1249 €. Ciò significa che i prezzi di partenza della nuova linea Galaxy in Europa saranno simili a quelli della serie S21. Sembra che la società stia cercando di addebitare un sovrapprezzo di 50 € per un aumento dello spazio d’archiviazione presente su S22 e S22+, come in passato.

Samsung Galaxy S22 Ultra: meno RAM a disposizione ma allo stesso prezzo del Galaxy S21 Ultra

Tuttavia, i leaks indicano che il Note S22 Ultra arriverà con 8 GB di RAM, inferiore ai 12 GB di RAM presenti sull’S21 Ultra. Allo stesso tempo anche inferiore rispetto all’opzione di archiviazione prevista per il Galaxy S22 Ultra. Ci saranno varianti con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione, ma l’azienda intende addebitare 100-200 euro per aumentare la memoria a disposizione.

Sebbene costoso, potresti essere in grado di sfruttare gli interessanti bonus dei preordini e le offerte di permuta di Samsung e di altri venditori per attenuare il colpo sul tuo portafoglio. Tutti i leaks trapelati indicano prezzi costanti per il mercato europeo. Mentre quelli precedenti mostrano che potremmo assistere ad un aumento dei prezzi per lo più negli Stati Uniti, che ci riguarda relativamente.