Il Samsung Galaxy S21 FE è finalmente alle porte dopo mesi di ritardo. Non è in linea con il suo predecessore, il Galaxy S20 FE, ma è comunque un ottimo prodotto, con Snapdragon 888 e uno schermo a 120Hz. Sebbene il Galaxy S21 FE non sia particolarmente scivoloso grazie alla sua struttura in plastica, ci sono sempre mille motivi per proteggerlo al meglio con una cover. Ecco le migliori custodie per il Galaxy S21 FE del momento.

1. Caseology Parallax

Disponibile in tre colorazioni abbastanza neutre e realizzata in plastica. Supporto per ricarica wireless e ottima presa con un design lineare. Acquistabile su Amazon cliccando questo link.

2. OtterBox Defender per Samsung Galaxy S21 FE

La più costosa dell’elenco, ma ne vale la pena se potete permettervi di spendere un po’ di più, soprattutto se puntate tutto sulla massima protezione. Costa circa la metà in Italia, ma le colorazioni non sono sempre tutte disponibili. Anche in questo caso è supportata la ricarica wireless. La cover è realizzata in policarbonato. La potete trovare su Amazon a questo link.

3. Caseology Vault

Altro prodotto Caseology, sicuramente una garanzia quando parliamo di cover con un prezzo medio-basso, anche tendenzialmente basso nella maggior parte dei casi e talvolta con sconti esclusivi. La cover è in plastica e con supporto per la ricarica wireless. La potete trovare qui.

4. Poetic Guardian per Samsung Galaxy S21 FE

In TPU, con supporto per la ricarica wireless e con pellicole protettive per il display incluse. Costo più che abbordabile per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibile su Amazon.

5. Spigen Ultra Hybrid

Questa cover trasparente in TPU oltre a proteggere il tuo dispositivo, dispone anche di un design più elegante rispetto alle altre. Anche in questo caso è presente il supporto per la ricarica wireless e la trovate su Amazon cliccando qui.

6. Crave Dual Guard per Galaxy S21 FE

Presente il supporto per ricaricare il dispositivo in modalità wireless. Questa cover è realizzata in TPU, ma con una presa più efficace e ruvida al tatto rispetto alle altre presenti in questo elenco.

7. Spigen Tough Armor per Samsung S21 FE

Settima e ultima cover di questo elenco. Anche in questo caso abbiamo il supporto per la ricarica wireless ed è realizzata in TPU. Design tra i più spigolosi ma l’ideale per chi vuole maggior protezione. La trovate cliccando qui.