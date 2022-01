Green Pass: facciamo chiarezza, ecco i luoghi vietati a chi non ne è in possesso

Nuovo DPCM, nuove regole. Il Governo ha ristretto drasticamente le attività accessibili a chi non è provvisto di Green Pass. Tra le mille voci però non si ha molta chiarezza sull’argomento. Cosa sta succedendo in Italia, e in quali negozi non serve il certificato verde (né quello base, né quello rafforzato)?

Una cosa è certa, a partire dal 1° febbraio prossimo, coloro che non hanno il certificato potranno accedere esclusivamente alle attività considerate necessarie a soddisfare esigenze essenziali e primarie della persona. Si parla di esigenze alimentari, di salute, relative all’approvvigionamento di farmaci, di accesso alle strutture sanitarie e veterinarie, di sicurezza e di giustizia.

Green Pass: in quali negozi si può entrare senza?