Esselunga pazza: tutto al 70% e smartphone quasi gratis

Gli smartphone da Esselunga sono fortemente scontati, grazie alla presenza di una campagna promozionale di altissimo livello, con la quale l’azienda è riuscita a catturare irrimediabilmente l’attenzione dei consumatori che vogliono accedere ai migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato.

Il volantino non si discosta particolarmente da quanto avevamo già visto in passato, ovvero gli acquisti sono effettuabili in esclusiva nei negozi fisici, con la sola aggiunta della possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 199 euro. Per coloro che acquisteranno, ricordiamo inoltre essere presente la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Esselunga: occasioni ed offerte imperdibili

Prezzi ai minimi storici da Esselunga grazie ad un volantino incredibile con prodotti sempre più scontati alla portata degli utenti italiani. La fascia su cui si è focalizzata l’azienda è l’intermedia, tutti i prodotti possono essere acquistati a meno di 319 euro, con i quali comunque sarà possibile pensare di mettere le mani anche su uno Xiaomi mi 11 lite (proprio alla cifra indicata). Il dispositivo in questione è performante, con display AMOLED, ed un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate che integra un sensore da 64 megapixel.

Per cercare di accontentare anche gli utenti che vogliono spendere ancora meno, l’azienda ha deciso di inserire nel volantino il Galaxy A03s, un modello da soli 130 euro, con il quale si potrà godere di prestazioni inferiori, ma comunque ancora accettabili. Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili al seguente link.