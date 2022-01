Trony ripercorre le principali richieste dei consumatori italiani degli ultimi anni, lanciando un volantino che riesce a catturare l’attenzione di coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo prodotto di tecnologia.

La campagna promozionale non presenta limitazioni particolari, ciò sta a significare che tutti i prezzi indicati nell’articolo sono da considerarsi validi nei singoli negozi dislocati nelle varie regioni d’Italia. La cifra è comprensiva anche della classica garanzia legale di 24 mesi, la quale è fondamentale per coprire gli eventuali difetti di fabbrica riscontrati nell’utilizzo del dispositivo stesso.

Trony: che prezzi molto bassi per chi vorrà acquistare

Trony torna sui propri passi rilanciando una campagna promozionale molto amata dal pubblico italiano, il suo nome è Più Spendi meno spendi, e corrisponde esattamente alla possibilità di ricevere uno sconto fisso prestabilito, in proporzione al valore finale della merce che è stata aggiunta al carrello.

Il meccanismo che regola la campagna non potrebbe essere più semplice, l’utente può recarsi in un qualsiasi negozio e selezionare uno o più prodotti, tra quelli effettivamente disponibili in catalogo. Nel momento in cui si recherà in cassa, gli addetti provvederanno ad effettuare uno sconto immediato, quindi sullo stesso scontrino, senza buoni o rimborsi, seguendo i seguenti tagli: 30 euro su 300, 100 euro su 600, 250 euro su almeno 1200 euro, 550 euro su 2400 euro o 1200 euro su 4600.

Le riduzioni non potranno essere cumulate, e riguarderanno tutti i prodotti disponibili in negozio. Per ogni altra informazione in merito, potete comunque collegarvi qui.