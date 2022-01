Gli smartphone sono come al solito il fulcro delle principali campagne promozionali del periodo, anche da Coop e ipercoop gli utenti si ritrovano a fronteggiare un volantino con il quale riuscire a spendere pochissimo, godendo di una qualità complessivamente elevata.

Tutte le migliori offerte che troverete descritte nel nostro articolo, sono attive in ogni negozio della catena, ciò sta a significare che non vengono poste limitazioni di alcun tipo, potrete decidere di recarvi personalmente presso le stesse in un qualsiasi momento, per completare l’acquisto del prodotto effettivamente desiderato. I prezzi sono comprensivi, come al solito del resto, anche della garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono tra i migliori del periodo

Prezzi incredibilmente bassi sono stati attivati direttamente da Coop e Ipercoop, in un volantino ricchissimo di occasioni da non perdere assolutamente di vista. Il prodotto che consigliamo maggiormente agli utenti è sicuramente il Samsung Galaxy A12, un modello che potete trovare a soli 149 euro, e che effettivamente richiama alla memoria l’ottima interfaccia proprietaria di Samsung, alla pari di ottime prestazioni generali.

Le alternative più probabili, inoltre, sono legate a smartphone decisamente più economici, quali sono rispettivamente ZTE Blade A31, il cui prezzo finale si aggira addirittura sui 69 euro, passando anche per lo Xiaomi Redmi 9AT, in vendita a soli 99 euro. Entrambi presentano prestazioni qualitativamente inferiori, però restano complessivamente più che ottimi, in confronto naturalmente all’esborso finale da sostenere per il loro acquisto. I dettagli sono raggiungibili al seguente link.