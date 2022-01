Gli utenti di WhatsApp sono oramai abituati ad una convivenza forzata con le fake news. Ancora oggi sulla piattaforma di messaggistica istantanea, anche grazie alla presenza di catene e gruppi spam, la circolazione di notizie fuorvianti è elevatissima. Con il tema Covid e con quello dei relativi vaccini, questo problema si è amplificato.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

I numeri della campagna di vaccinazione seppur più che soddisfacenti devono essere confrontati con i numerosi scettici che proprio su WhatsApp leggono comunicazioni fuorvianti relativi al vaccino di Pfizer ed a quello di Moderna.

Ora per mezzo di gruppi, ora per mezzo di catene, su WhatsApp alcuni malintenzionati stanno condividendo informazioni circa la non efficacia di Pfizer e Moderna contro le varanti Delta ed Omicron. Inoltre sempre in questi messaggi è possibile leggere fuorvianti avvertimenti su possibili effetti collaterali a lungo termine.

La comunità scientifica, con importanti pubblicazioni apparse su riviste prestigiose come New England Journal of Medicine e Lancet, ha smentito sia l’una che l’altra evenienza in lettura su WhatsApp. Certamente i sieri di Pfizer e Moderna sono ben tollerati dall’organismo ed assicurano blandi effetti collaterali di poche ore.

Riconosciuta inoltre anche l’efficacia dei due vaccini contro la variante Delta e contro le forme più gravi di contagio da coronavirus. L’unico dubbio, non per accreditare le informazioni di WhatsApp ma per scarsi dati, è quello relativo alla copertura dei vaccini per la variante Omicron. La comunità scientifica è però fiduciosa circa una copertura degli attuali farmaci di Pfizer e Moderna anche con Omicron, specialmente per chi ha effettuato la terza dose booster.