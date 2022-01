Oppo si prepara a lanciare i suoi nuovi smartphone di punta, la serie Oppo Find X5, come prima grande mossa nel 2022. Secondo le speculazioni, l’azienda presenterà tre smartphone: l’Oppo Find X5 Lite, l’Oppo Find X5 e l’Oppo Find X5 Pro. Ci sono stati anche indicazioni su un’edizione Pro+, ma non è emerso nulla di sostanziale. Sorprendentemente, sembra che per la prima volta ci saranno differenze significative nelle specifiche tra i modelli. Secondo i rapporti, l’Oppo Find X5 sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9000, mentre l’Oppo Find X5 Pro sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

È interessante notare che MediaTek ha rilasciato alcuni dettagli il mese scorso, subito dopo aver rivelato il Dimensity 9000. MediaTek è soddisfatta del suo nuovo chipset, così come delle collaborazioni che sta formando. Qualche anno fa, non avremmo mai immaginato una delle CPU di Taiwan all’interno di un flagship di un’azienda che fino a quel momento si è affidata ai SoC Qualcomm.

Oppo Find X5: lo smartphone arriverà presto

Tuttavia, l’anno scorso l’azienda taiwanese ha guadagnato terreno significativo con il suo portafoglio Dimensity. Sulla carta, il SoC ha le stesse specifiche e architettura dello Snapdragon 8 Gen 1 e dell’Exynos 2200. La principale distinzione tra i tre SoC si basa sulla componente GPU. L’ultimo suggerimento proviene dall’affidabile Digital Chat Station, che ha dimostrato di essere altamente affidabile. Ha esposto tutte le caratteristiche essenziali dell’Oppo Find X5 di serie. Oltre al chipset, include anche informazioni sulle fotocamere e sugli standard di ricarica.

Secondo la fonte, l’Oppo Find X5 includerà due fotocamere da 50 MP sul retro e una fotocamera da 13 MP. Prevediamo una fotocamera principale da 50 MP, un sensore secondario per foto ultrawide e una terza fotocamera, che può essere un teleobiettivo o anche una fotocamera microscopica.

Il device includerà anche una batteria da 5.000 mAh che si ricarica a un ritmo di 80 W. C’è anche capacità wireless per 50 W e ricarica wireless per 10 W. Si dice che il nuovo Find X5 Pro includa una ricarica rapida da 125 W, tuttavia questo deve ancora essere confermato.

Secondo i rapporti, Find X5 e X5 Pro verranno rilasciati presto. I nuovi cellulari saranno disponibili poco dopo il capodanno cinese, che arriva il 1° febbraio.