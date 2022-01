Motorola produceva smartphone generalmente insignificanti fino a quando non ha debuttato con il device Motorola Edge + all’inizio del 2020. Con uno smartphone futuro che sembra presentare specifiche e hardware folli, l’azienda potrebbe intensificare i suoi sforzi di punta.

Secondo il sito Web tedesco TechnikNews, Motorola sta già lavorando a un device di punta di nuova generazione che sembra essere un rivale credibile dei migliori telefoni Android in uscita quest’anno. Il prossimo smartphone, nome in codice ‘Frontier’, dovrebbe includere un sensore primario da 200 MP prodotto da Samsung.

Motorola si prepara a rilasciare un nuovo potente smartphone

Si credeva che Motorola fosse il primo a utilizzare l’enorme sensore della fotocamera di Samsung alla fine dell’anno scorso, quindi la recente perdita non è del tutto sorprendente. La fotocamera ultra grandangolare da 50 MP di Sony e il sensore teleobiettivo da 12 MP potrebbero completare la configurazione della tripla fotocamera posteriore. Sulla parte anteriore, abbiamo potuto vedere lo stesso sensore da 60 MP visto sul Motorola Edge X30.

Sebbene la perdita non abbia rivelato alcuna informazione sulla batteria del telefono, afferma che supporta la ricarica cablata da 125 W e la ricarica wireless da 50 W, proprio come OnePlus 9 Pro. Secondo quanto riferito, il telefono dovrebbe essere spedito con Android 12 e un display OLED FullHD + da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Si dice che il telefono sia alimentato da un SoC Snapdragon SM8475, un processore di punta inedito che dovrebbe sostituire lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm in futuro. Quasi sicuramente includerà 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna.

Potrebbe volerci del tempo prima che quel processore sia ampiamente disponibile, soprattutto dato che il SoC Snapdragon 8 Gen 1 è ancora in fase di implementazione su alcuni telefoni dopo la sua introduzione alcuni mesi fa. Di conseguenza, il potentissimo smartphone potrebbe non essere offerto ai consumatori in tempi brevi.