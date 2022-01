Ci sono nuove ed interessanti informazioni su Fortnite. Un trio di crossover di alto profilo sembra essere in viaggio verso Fortnite, con almeno alcuni di loro forse che appariranno questa settimana. I rapporti indicano che Green Goblin e Occhio di Falco della Marvel, così come Riot’s Arcane, sarebbero tutti disponibili nell’Item Shop questo mese.

Alla fine dell’anno scorso, la skin Jinx di Fortnite ha segnato la prima apparizione di un personaggio di Riot Games in un gioco non Riot, e ora stiamo ottenendo un altro personaggio dalla collaborazione Riot e Netflix, Arcane. Secondo rapporti credibili, questa volta Vi si unirà alla mischia.

Fortnite continua a migliorare il suo gioco

Vi è la sorella di Jinx nella serie animata Netflix Arcane, ambientata nell’universo di League of Legends. Non esiste ancora una data di rilascio definita, ma questi tipi di perdite di gioco di solito indicano un rilascio imminente, entro una o due settimane al massimo. Anche un trio di personaggi Marvel, inclusi due eroi della collezione Disney+, è stato accidentalmente rivelato. Dato che sembra che ogni uscita Marvel ora comporti una partnership con Fortnite, potrebbe essere stato strano quando Occhio di Falco ha debuttato su Disney+ senza un tale legame. A quanto pare, il crossover Hawkeye è in arrivo.

Si ritiene che la fuga di notizie contenga entrambe le versioni di Occhio di Falco, Clint e Kate, nonché i rispettivi equipaggiamenti. Anche se non è stato annunciato, possiamo aspettarci che un pacchetto con entrambi gli eroi sia disponibile anche nell’Item Shop. L’ultima fuga di notizie ha rivelato Green Goblin, il temuto avversario di Spider-Man. Sebbene questa versione sia più simile a un fumetto rispetto all’amata versione di Willem Dafoe, non dovrebbe sorprendere che Green Goblin stia facendo la sua comparsa, soprattutto perché il suo volto è attualmente visualizzato in un uovo di Pasqua sull’isola di Fortnite.

Ogni nuovo aggiornamento dei contenuti di Fortnite consente ai dataminer di scavare a pezzi i file del gioco e scoprire nuove sorprese come queste, e una volta che le vediamo nel gioco, come ora, sono quasi verificate. Questi personaggi faranno il loro debutto in vari periodi durante le prossime due settimane.