I prezzi per la Nvidia RTX 3090 Ti sono trapelati da diversi siti europei e sembra che la nuova scheda grafica di punta potrebbe costare davvero parecchio rispetto alla normalle RTX 3090. Secondo VideoCardz, i prezzi dichiarati sono trapelati da almeno due commercianti svizzeri e da un punto vendita tedesco (o almeno il sito è in tedesco), con prezzi convertiti (da franchi svizzeri o euro) che vanno da circa 3.500 euro a 4.500 euro.

Due dei quattro prezzi citati – che sono tutti per la GeForce RTX 3090 Ti Suprim X di MSI, tranne in un caso, quando è l’edizione Gaming X Trio di MSI – sono nella fascia bassa della scala, ma questi saranno sicuramente schede costose.

Nvidia RTX 3090 Ti: si parte da circa 3500 euro

Naturalmente, dobbiamo prestare estrema attenzione quando si tratta di prezzi pre-rilascio, poiché questi tag sono spesso semplici segnaposto o, per dirla in altro modo, pura congettura. Certamente, in passato, tali stime trapelate si sono rivelate errate; tuttavia, anche se errati, possono comunque fungere da utile cifra approssimativa.

Piuttosto che fare affidamento su conversioni di valuta spesso instabili, VideoCardz osserva anche che sul sito tedesco, un RTX 3090 (di Zotac) è disponibile a un prezzo comparabile, mentre il 3090 Ti di MSI (Gaming X Trio) è il 31% più costoso. Potrebbe essere un confronto più significativo, ma, ancora una volta, procedi con estrema cautela con queste informazioni.

Nel frattempo, le schede di Nvidia sono ancora introvabili ed il loro prezzo è aumentato a causa di scalper che rivendono le GPU a quasi il doppio del loro valore.