Le ali del gufo aiutano questa specie animale a piombare silenziosamente sulle prede ignare delle sue intenzioni. Possono diventare molto utili anche per migliorare i progetti che mirano a ridurre il rumore dei motori montati sugli aerei, o delle turbine eoliche.

Il rumore generato dai motori degli aerei, o quello molto simile delle turbine eoliche, è il risultato del flusso d’aria che passa lungo il loro design a profilo alare a pale curve. Una ricerca precedente ha ipotizzato che le dentellature sul bordo possono sopprimere il suono. Tuttavia, non in tutti i casi d’uso.

In un nuovo studio, i ricercatori della Xi’an Jiaotong University in Cina hanno utilizzato un software di calcolo e analisi del rumore per studiare profili alari con caratteristiche che ricordano le ali di un gufo. “I gufi notturni producono circa 18 decibel in meno di rumore rispetto ad altri uccelli a velocità di volo simili. Il motivo è la loro configurazione alare unica”, spiega l’autore dello studio Xiaomin Liu.

Aerei e turbine eoliche che ricordano un gufo, nuovi progetti ispirati alle loro ali

“Inoltre, quando il gufo cattura la preda, anche la forma delle ali cambia costantemente. Quindi, studiare la configurazione del loro bordo alare durante il volo è di grande importanza”. I ricercatori spiegano che il rumore viene prodotto principalmente quando il flusso d’aria passa lungo la sua parte posteriore, formando uno strato turbolento d’aria lungo le superfici superiore e inferiore. Quando questo strato d’aria rifluisce attraverso il bordo, disperde e irradia il rumore.

Questo studio si basa su design a profilo alare seghettato ispirato ad un gufo suggerendo che l’ottimizzazione della forma dei bordi sopprima il rumore. In particolare, le dentellature asimmetriche hanno ridotto il rumore più delle loro controparti simmetriche. Lo studio indica che la riduzione del rumore varia in base alle diverse condizioni, suggerendo che i progetti dovrebbero essere ulteriormente valutati in base all’applicazione specifica del profilo alare, come nelle turbine eoliche o nei motori degli aerei.