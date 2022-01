Unieuro: tutti gli smartphone gratis per gli utenti, il messaggio corre veloce

Purtroppo il mondo del web risulta sempre più pervaso dalle problematiche legate alle truffe. Le varie applicazioni di messaggistica e le caselle e-mail sono sempre più piene di messaggi ambigui, i quali possono talvolta diventare veri problemi.

Ad avere riscontro da questo punto di vista sarebbe stato il colosso italiano Unieuro. Secondo quanto si apprenderebbe, il testo parlerebbe di un metodo per ottenere gratuitamente gli smartphone con un codice. Quest’ultimo potrebbe esser scoperto solo collegandosi al link presente nel messaggio stesso. Questo ricondurrà ad un sito molto simile a quello di Unieuro ma ovviamente pronto a truffarvi. Verranno infatti attivati a vostra insaputa degli abbonamenti a pagamento che decurteranno il credito dai vostri conti o dal vostro credito residuo. Bisogna dunque stare molto attenti ed evitare in ogni modo di diffondere il messaggio.

Unieuro possiede realmente degli sconti incredibili, ma questo è il vero messaggio che trovate sul sito ufficiale

