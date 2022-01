Gli sconti che Trony ha deciso di mettere a disposizione degli utenti nel 2022, rappresentano una nuova frontiera pensata per spingere gli utenti all’acquisto dei prodotti, garantendosi di fatto una qualità decisamente superiore alle aspettative.

I vincoli che l’azienda ha deciso di porre alla campagna, sono contrapposti a quanto stiamo vedendo nel periodo ad esempio da Euronics, poiché gli acquisti possono essere tranquillamente completati ovunque in Italia, con l’estensione di ogni singola regione del nostro territorio. Tutti i prodotti sono come al solito commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale è fondamentale per godere di riparazione gratuita dei vari difetti di fabbrica.

Trony non si ferma più: convince ancora con tanti prezzi bassi

La campagna promozionale di Trony promette un risparmio importante sull’acquisto di nuovi smartphone, indipendentemente dalla fascia di prezzo di appartenenza. Ad esempio, gli utenti che vorranno acquistare un top di gamma, potranno scegliere tra Galaxy S21, acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro, come anche l’ultimo, ed ottimo, Galaxy Z Flip3, il foldable più richiesto, il cui prezzo si aggira attorno ai 749 euro.

Promozioni altrettanto interessanti sono anche legate alla fascia immediatamente più economica, il rapporto qualità/prezzo più invitante è proposto dall’Oppo Find X3 Lite, ma gli sconti sono buoni anche su TCL 20L, Redmi Note 10 5G e galaxy A52s. L’approfondimento del corrente volantino è raggiungibile collegandosi al sito ufficiale di trony, con tutte le informazioni del caso.