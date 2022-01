Coop e Ipercoop propongono al pubblico italiano una nuova campagna promozionale con la quale riuscire a spendere cifre veramente ridotte, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità del prodotto che si andrà effettivamente ad aggiungere al proprio carrello.

Il volantino parte proprio da quest’idea per cercare di convincere più utenti possibili all’acquisto, grazie anche alla sua ampissima disponibilità sul territorio. Gli ordini possono essere completati senza distinzioni in ogni singolo punto vendita, con scorte abbondanti, o almeno teoricamente in grado di soddisfare ogni richiesta dei consumatori finali.

Coop e Ipercoop: offerte assurde per tutti

I prezzi da Coop e Ipercoop hanno raggiunto livelli praticamente mai visti prima, gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti applicati su ottimi prodotti in vendita a meno di 200 euro, con i quali è facilissimo godere di discrete prestazioni generali.

I modelli effettivamente in questione vanno a toccare Samsung Galaxy A12, proposto alla modica cifra di soli 149 euro, per ridurre le aspettative su Xiaomi Redmi 9AT, il cui prezzo è di soli 99 euro, o anche un buonissimo ZTE Blade A31, disponibile addirittura con un esborso di 69 euro.

Le occasioni chiaramente non terminano qui, Coop e Ipercoop provano a convincere anche coloro che vorrebbero acquistare televisori, anche a causa del DVB-T2, elettrodomestici per la casa e similari. I dettagli della campagna sono interamente rimandati al sito ufficiale, che risulta essere visionabile premendo questo link nella sua interezza.