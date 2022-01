La serie Galaxy S22 dovrebbe essere rilasciata a febbraio, con le voci più credibili che affermano che il modello di fascia più alta, il Galaxy S22 Ultra, sfoggerà un aspetto simile al Galaxy Note 20 e uno slot dedicato per alloggiare la S Pen. Queste voci sembrano essere state convalidate da Samsung.

TechInsider, che in precedenza utilizzava SnoopyTech per postare su Twitter, sostiene che Samsung stia preparando il suo sito Web per il debutto dei nuovi telefoni di punta. I meta tag, che sono frammenti di testo che definiscono il contenuto di una pagina web, introdotti di recente dall’azienda forniscono un’anteprima di ciò che accadrà, come ‘nuova versione Samsung’ e ‘Samsung Galaxy 2022’.

Samsung potrebbe rilasciare anche diverse sorprese

Vale la pena ricordare che, oltre a un tag per la serie Galaxy S, c’è anche un tag per la serie Galaxy Note. Si è ipotizzato brevemente che il Galaxy S22 Ultra fosse conosciuto come Galaxy Note 22 Ultra, e una storia successiva ha indicato che il modello si chiamerà Galaxy S22 Note, ma il presunto materiale stampa trapelato ha posto fine a tali affermazioni.

I nuovi meta-tag di Samsung suggeriscono che sono in arrivo nuovi telefoni. Quindi, anche se siamo perplessi quanto te da questo dramma sui nomi, la cosa cruciale da capire è che il modello con le migliori caratteristiche sarà un ibrido della serie Note e S con un design squadrato, indipendentemente dal moniker di marketing. Per migliorare l’appetibilità del telefono, si dice che Samsung rilasci una nuova S Pen più veloce con esso.

Let’s Go Digital nei Paesi Bassi ha scoperto il caricabatterie da 45 W segnalato per Galaxy S22 Plus e S22 Ultra sul sito Web di Samsung Paesi Bassi. Il caricabatterie, numero modello EP-T4510, è più piccolo del 30% rispetto all’attuale caricabatterie Samsung EP-TA845 da 45 W e protegge da sovratensione, cortocircuiti e fluttuazioni. Secondo quanto riferito, il caricabatterie USB-C costerà € 50,82 e verrà fornito con un cavo da 1,8 m, il che lo rende più costoso dell’EP-TA845, che costa € 35.

La data di rivelazione del 9 febbraio riportata è stata anche convalidata dal codice sorgente sul sito Web di Samsung. I preordini dovrebbero iniziare il giorno successivo, con i telefoni che arriveranno nei negozi il 24 febbraio. Secondo alcune indiscrezioni, tutti i modelli costeranno circa 100 euro in più, il che implica che la serie costerà da circa 899 euro. La serie Galaxy S21 non ha venduto bene, quindi Samsung si prenderebbe un rischio alzando il prezzo.