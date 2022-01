Il Gorilla Glass di Corning non ha rivali quando si tratta di protezione dello schermo dello smartphone. Tuttavia, il vetro protettivo più recente dell’azienda, Victus, è stato introdotto un anno e mezzo fa. Da allora, quest’ultimo è stato utilizzato da sempre più smartphone.

Corning sembra essere al lavoro sul modello di prossima generazione, che sarà rivelato nel prossimo futuro. E si dice che potrebbe essere utilizzato già sui prossimi smartphone Samsung. Secondo Ice Universe, i Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra utilizzeranno tutti ‘Gorilla Glass Victus+’. Tuttavia, non sappiamo se questo vale solo per la parte anteriore o se verrà utilizzato anche per la parte posteriore.

Galaxy S22: Samsung si prepara per un probabile evento a febbraio

Abbiamo scoperto circa un mese fa che tutte e tre le versioni della gamma Samsung Galaxy S22 avranno un retro in vetro. Anche se il pannello posteriore è rivestito con una versione precedente di Gorilla Glass, sarà comunque un progresso rispetto all’S21 e all’S21+. Ricorda che questi due hanno il dorso di plastica. Ad essere onesti, l’S21 Ultra è arrivato con Victus su entrambi i lati.

Sorprendentemente, il modello di fascia alta, il Samsung Galaxy S22 Ultra, includerà un vetro speciale sul retro. Secondo la scheda tecnica trapelata, utilizzerà il vetro super trasparente. Tuttavia, non è necessario scegliere un altro produttore perché è stato sviluppato allo stesso modo da Corning ed ha basse proprietà di riflessione.

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma Samsung dovrebbe rivelare la nuova serie l’8 febbraio. Secondo il rumor, la serie Samsung Galaxy S22 sarà disponibile per il preordine il 9 febbraio; inizieranno a consegnare il 21 febbraio e arriveranno sugli scaffali dei negozi il 24 febbraio.

In genere, i flagship della serie Galaxy S dell’azienda sono disponibili in due varianti: Snapdragon ed Exynos. Tuttavia, secondo una recente affermazione, la prossima serie Galaxy S22 sfiderà questa tendenza. Il Samsung Galaxy S22 Exynos 2200 non sarà presentato a questo evento.