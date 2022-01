Il videogioco ispirato alla saga di Harry Potter continua a farsi attendere. Secondo le ultime notizie trapelate in rete, Hogwarts Legacy non arriverà entro la fine di quest’anno. I fan del mago più noto e apprezzato di sempre potrebbero quindi dover armarsi di tanta pazienza e attendere l’arrivo del nuovo anno.

Hogwarts Legacy: il videogioco potrebbe arrivare nel 2023!

La realizzazione del videogioco Hogwarts Legacy continua ad essere difficoltosa. Gli inconvenienti riscontrati dai produttori nella messa a punto del videogioco non sono noti ma secondo Colin Moriarty sarebbero tali da aver indotto i creatori a posticipare la data di lancio.

Pur non trattandosi di una notizia confermata dall’azienda in questione, quanto riferito da Moriarty non sarebbe improbabile. Più volte si è parlato dell’arrivo del videogioco che permetterà a tutti i fan di Harry Potter di prendere parte a una serie di avventure ambientate nella migliore scuola di magia mai esistita e quasi sempre il riferimento principale riguardava proprio la proroga della data di lancio.

Inizialmente si riteneva probabile l’arrivo di Hogwarts Legacy nel 2021 ma subito voci fondate hanno affermato che soltanto entro la fine del 2022 si avrebbe avuto modo di assistere al lancio effettivo, adesso anche quest’ultima possibilità sembra scemare. Il 2023 potrebbe essere però l’anno fortunato per il videogioco più atteso dagli appassionati.

I dettagli riguardo la trama sono stati parzialmente svelati e sembra confermata l’assenza dei personaggi della saga. Il protagonista del videogioco sarà uno studente che, riprendendo quanto affrontato da Harry Potter, dovrà difendere il mondo magico da un segreto che potrebbe rivelarsi fatale.