Il debutto è ancora abbastanza lontano ma delle novità potrebbero farsi strada già a partire dalle prossime settimane. Hogwarts Legacy potrebbe nuovamente far parlare di se per via della condivisione di un secondo trailer che potrebbe fornire maggiori informazioni sul videogioco. Secondo le ultime voci, il video sarà reso noto nel mese di ottobre e, a dicembre, in occasione dei Game Awards 2021, sarà annunciata la data di lancio del videogioco.

Hogwarts Legacy: a breve un nuovo trailer e la data di lancio del videogioco!

Maghi e babbani saranno lieti di sapere che, nelle prossime settimane potrebbe arrivare un nuovo trailer dell’attesissimo videogioco Hogwarts Legacy. Il video fornirà probabilmente maggiori dettagli sulla trama del gioco, ancora quasi interamente sconosciuta.

Secondo le precedenti indiscrezioni, il maghetto che ha appassionato intere generazioni non sarà protagonista del gioco ma il suo mondo farà da sfondo ad avventure che implicheranno il superamento di ostacoli e sfide. Harry, Hermione e Ron, dunque, non appariranno all’interno del videogioco.

Mille A, insider fonte degli ultimi aggiornamenti riguardanti Hogwarts Legacy, afferma inoltre che nel corso dei prossimi mesi potrebbe emergere anche la data ufficiale d’uscita del videogioco. La fonte afferma, infatti, che durante i Game Awards che si svolgeranno il 9 dicembre potrebbe essere annunciata la data nella quale il videogioco ispirato alla saga di Harry Potter debutterà.

L’attesa sarà ancora lunga e il videogioco non vedrà la luce prima del 2022. Qualora le indiscrezioni si rivelino azzeccate, maggiori informazioni sui dettagli di Hogwarts Legacy potrebbero trapelare con maggior frequenza fornendo importanti curiosità.