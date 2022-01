Carrefour: offerte shock con prezzi e prodotti quasi gratis

Carrefour rinnova la propria campagna promozionale con una nuova serie di offerte veramente incredibili, condite con prezzi da non perdere e dal risparmio assicurato, grazie alle quali i vari utenti potranno godere di ottime prestazioni, senza spendere troppo.

Il volantino parte da questa consapevolezza estendendo le disponibilità della soluzione in ogni singolo negozio in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi nel punto più vicino alla propria residenza, godendo ugualmente delle medesime riduzioni. I prodotti che si acquisteranno, sono inoltre coperti dalla garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: offerte ed occasioni per tutti i gusti

Che occasioni assurde vi attendono da Carrefour, con questo nuovo volantino tutti i prezzi degli smartphone sono al di sotto dei 200 euro, e promettono al consumatore finale una buona qualità generale. In particolare segnaliamo la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy A12, un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni, ritenuto da molti come uno dei più interessanti della fascia di appartenenza, sopratutto per la spesa finale di soli 169 euro.

Discorso simile per quanto riguarda l’Oppo A53s, un prodotto dalla qualità decisamente elevata, di recente commercializzazione, ed acquistabile complessivamente con un esborso di 159 euro. Chiude il cerchio il più economico fra tutti, lo Xiaomi Redmi 9At richiede il pagamento di addirittura meno di 100 euro, garantendo ugualmente prestazioni discrete. Se volete ricevere gli altri sconti sul vostro smartphone, scoprendoli prima di recarvi in negozio, sappiate che dovete collegarvi al sito ufficiale.