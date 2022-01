Lo scorso anno Apple ha rilasciato un accessorio che non ha lasciato indifferenti i proprietari di dispositivi come iPhone e MacBook. La novità del colosso non è stata annunciata in maniera eclatante ma ciò non ha impedito la ricezione di un consenso incredibile. Ovviamente il riferimento è al panno per la pulizia del display dei dispositivi, da tempo non acquistabile online o nei punti vendita per via dell’eccessiva domanda da parte degli utenti.

Apple: il panno per la pulizia del display torna disponibile!

L’arrivo sul mercato del panno per la pulizia del display prodotto direttamente da Apple ha attirato sin dal primo momento un’attenzione particolare, soprattutto per il suo costo. Affrontando una spesa di 25,00 euro, Apple ha permesso di acquistare online il suo panno, pur non riferendo alcuna informazione circa la sua struttura.

Non conosciamo, infatti, le particolarità del panno Apple né le sue componenti ma ciò non sembra aver rappresentato un ostacolo per la maggior parte degli utenti.

In soli pochi giorni, la forte domanda e, probabilmente, la limitata produzione da parte del colosso, ha reso impossibile procedere con gli acquisti online. Soltanto in questi ultimi giorni il colosso ha reso nuovamente disponibile il suo panno.

Accedendo al sito ufficiale Apple, quindi, sarà possibile adesso procedere con l’acquisto di quello che è definito il panno ottimale per la pulizia dei display dei dispositivi del colosso di Cupertino. Aggiungendo alla spesa base un ulteriore costo di 7,00 euro si avrà a disposizione anche la spedizione in sole 24 ore del prodotto richiesto.