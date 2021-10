Apple ha rilasciato un prodotto inaspettato ad un prezzo tutt’altro che modesto. Trattasi di un panno progettato per pulire al meglio i display dei vostri dispositivi. L’intento dell’azienda è fornire uno strumento adatto a pulire accuratamente superfici delicate come quelle degli ultimi computer lanciati dall’azienda.

Per un totale dell’equivalente in euro di circa 19 dollari, potrai acquistare il nuovo panno dell’Apple. Indubbiamente un panno poco economico e molto più costoso della maggior parte dei panni realizzati dalla concorrenza. Su Amazon, ad esempio, per lo stesso prezzo talvolta puoi comprarne almeno una ventina. Tuttavia, l’azienda l’ha presentato focalizzandosi su ciò che lo rende più costoso ma al contempo un prodotto di qualità: il potere pulente del panno. Non danneggia le superfici dei vostri display, è realizzato con materiale morbido e non abrasivo, pulisce qualsiasi display, incluso il vetro con nano-texture.

Apple: panno non abrasivo e adatto anche ai display più delicati a 19 dollari negli store ufficiali

Il “nano-texture glass” è un design tipico dello schermo dei computer premium di Apple, come il Pro Display XDR. Apple, in un post sulla pagina del supporto, spiega ai consumatori che la pulizia del display con un panno non Apple può danneggiare lo schermo. Il Pro Display XDR viene fornito con il panno ufficiale Apple. L’azienda di recente ha lanciato anche altri prodotti sul mercato, ma in occasione dei rispettivi eventi di lancio non c’è stata alcuna menzione di questo panno. Per il momento, tranne nel caso citato del Pro Display XDR, il panno non è incluso con l’acquisto di prodotti di altra tipologia. Tuttavia, è possibile acquistare il panno separatamente negli Store ufficiali, online e non solo.