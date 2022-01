Apex Legends potrebbe ricevere presto un aggiornamento, secondo il sito Web di monitoraggio delle patch PlayStation Game Size, che ha scoperto una versione PS5 del popolare gioco Battle Royale sul database di PlayStation Network.

È stato riferito che il gioco avrebbe una dimensione di 80 GB se non venissero applicati aggiornamenti, il che rappresenterebbe un miglioramento significativo rispetto alla versione attuale. Le versioni compatibili con le versioni precedenti del gioco sono ancora disponibili per i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S per giocare sulle loro console.

Apex Legends potrebbe arrivare con un miglioramento delle prestazioni

Il miglioramento di nuova generazione più significativo nel modello PS5 è un aumento delle prestazioni che consente di aumentare la risoluzione a 1440p. I fan sono stati assicurati nel 2020 dall’editore EA che ulteriori aggiornamenti al gioco erano in lavorazione e sarebbero stati rilasciati nel 2021, ma sembra che da allora siano stati posticipati.

Il direttore del team di Respawn Vancouver, Steven Ferreira, ha dichiarato nel febbraio 2021 che un frame rate di 120 frame al secondo era una caratteristica del gioco su cui la società stava lavorando, mentre l’ex direttore delle comunicazioni di Respawn Ryan Rigney ha assicurato ai fan che la produzione era ancora in corso nell’agosto 2021.

Tuttavia, al momento la società non ha dichiarato quando intende rilasciare questa versione PS5 ma crediamo che non ci vorrà molto. Nel frattempo, con un nuovo aggiornamento, la skin leggendaria di Bangalore è stata riparata, alcuni dei design originali dei personaggi del gioco cambiati ed il nuovo evento Dark Depths è iniziato, tra le altre cose.