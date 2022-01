Man mano che i mesi passano le persone che riescono a mettere le mani su una PS5 sono sempre di più, ma siamo ancora lontani da un approvvigionamento ottimale visto che in molti stanno aspettando. Sony non riesce a stare dietro alla produzione e ha una soluzione di ripiego, un po’ come i produttori di schede video.

La mancanza di chip sta costringendo Sony a produrre più PS4 per andare incontro a una domanda che però non le vuole. Si tratterebbe di una strategia particolare, ma già decisa visto che c’è in programma di arrivare a introdurre un milione di nuove unità per quest’anno. La scelta si può fare in quanto i chip richiesti sono diversi, meno avanzati e quindi più facili da assemblare.

Sony: PS4 al posto delle PS5

Sicuramente Sony ha fatto i suoi calcoli prima di intraprendere tale strada e un parziale successo potrebbe in realtà aiutare anche la produzione del modello di ultima generazione. Il motivo riguarda la possibilità di trattare da un punto di forza maggiore con i fornitori di chip dimostrando di poter fare a meno di loro per fare profitto. Una situazione particolare che difficilmente vede una soluzione a breve.

La particolarità della carenza di chip che sta portando diverse difficoltà a Sony come a una moltitudine di società diverse in settori diversi, è che sono soprattutto quelli economici a essere difficilmente reperibili. Si parla infatti di chip audio, alimentazione, wireless e altri ancora. Come abbiamo visto però, nonostante gli sforzi dei colossi non si riesce a risolvere in tempi brevi.