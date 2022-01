Il nuovo anno di TIM inizia con una grande notizia. Il provider italiano ha deciso di modificare ancora una volta alcune condizioni tariffarie degli utenti. Gli abbonati del gestore italiano, in quest’occasione, anziché trovarsi a pagare un piccolo extra sulla propria ricaricabile avranno la possibilità di risparmiare qualcosa ogni mese.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

Il cambio tariffario in casa TIM riguarda il servizio, Sempre Connesso. Partendo dallo scorso 31 Maggio, i clienti che decidono di eliminare questo servizio, un tempo obbligatorio, dal proprio profilo avranno la possibilità di risparmiare sino a 2 euro ogni mese (con un arrotondamento della spesa per eccesso).

Il servizio Sempre Connesso, come oramai noto, si attiva sul profilo ricaricabile degli utenti di TIM nel momento del rinnovo per la ricaricabile, in caso di mancato credito per procedere in automatico. Gli utenti che usufruiscono di Sempre Connesso avranno a loro disposizione un ticket giornaliero con soglie di consumo illimitate per chiamate, SMS e internet ad un costo di 0,90 euro per un singolo giorno.

I clienti che attivano Sempre Connesso potranno beneficiare anche di consumi senza limiti per una seconda giornata, sempre al prezzo di 0,90 euro ogni trenta giorni. In totale, nel computo dei due giorni il costo massimo previsto per il servizio Sempre Connesso è quindi di 1,80 euro al mese.

Per risparmiare questa possibile spesa mensile, gli abbonati possono ora provvedere a disattivare la funzione. In caso di possibile eliminazione di Sempre Connesso, gli abbonati di TIM dovranno comunicare con il call center, al numero 119.