Carrefour accorcia irrimediabilmente le distanze dai principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale unica nel proprio genere, condita con prezzi decisamente bassi, e prodotti di altissima qualità a tutti gli effetti in promozione.

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini, anche se è importante ricordare che gli acquisti sono strettamente necessari nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Al netto di tale piccola limitazione, è bene sapere che i prodotti vengono comunque distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, utilissima per proteggere dai difetti di fabbrica.

Aprite subito il nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, al suo interno si trovano i codici sconto Amazon gratis.

Carrefour: offerte folli per tutti gli utenti

I prezzi da Carrefour hanno raggiunto il minimo storico, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere davvero pochissimo nel momento in cui vorranno acquistare un nuovo smartphone, e non solo. L’attenzione è attratta direttamente da un modello in particolare, stiamo parlando del TCL 20s, un dispositivo che al giorno d’oggi viene commercializzato a soli 99 euro, ma che è ugualmente in grado di promettere discrete prestazioni generali.

Nell’eventualità in cui non lo conosciate, la scheda tecnica parla di un display abbastanza ampio, da 6,22 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (ricordiamo avere tecnologia IPS LCD), con batteria da 4000mAh (la quale non dispone di ricarica wireless), affiancata da un processore quad-core con 32GB di memoria ROM e 2GB di RAM. Il dispositivo completa la propria dotazione con un comparto fotografico composto da 2 sensori da 12 megapixel.