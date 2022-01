Carrefour: sconti folli al 70%, gli utenti esultano

I prezzi da carrefour raggiungono livelli decisamente più bassi di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di riuscire a spendere pochissimo, mettendo le mani nel contempo su prodotti dall’ottima qualità generale.

Il volantino ripercorre esattamente le stesse linee che abbiamo già visto in passato, in termini proprio di disponibilità sul territorio nazionale, e di accessibilità. In altre parole, i consumatori possono pensare di acquistare recandosi in un qualsiasi negozio in Italia, senza doversi minimamente preoccupare di vincoli o di limitazioni. I prodotti sono sempre distribuiti con la loro garanzia della durata di 2 anni, pronta a coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Carrefour: le offerte sono molto interessanti e scontatissime

Con Carrefour gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su un prodotto molto economico, in vendita pensate a soli 99 euro, ma comunque più che valido in termini di prestazioni generalmente offerte. Il rapporto qualità/prezzo per il TCL 20s è decisamente conveniente, data la presenza di una scheda tecnica di tutto rispetto.

Osservandola da vicino spiccano tre aspetti importanti: il display è un ampio componente da 6,22 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (è un IPS LCD), affiancato a sua volta da una batteria da 4000mAH (senza ricarica rapida o wireless, ma comunque dalla buona autonomia), per finire con un comparto fotografico composto da 2 sensori abbastanza performanti da 12 megapixel. Tutte le informazioni del caso sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.