Le Serie TV appassionano milioni di utenti in tutto il mondo coinvolgendoli al punto da stabilire una sorta si legame emotivo con i protagonisti. Per nulla al mondo si vorrebbe rinunciare ad una sana dose di binge watching in queste piovose giornate invernali. Ma non c’è condizione atmosferica che nel 2021 abbia limitato la volontà dei pirati informatici di scaricare Serie TV divenute progressivamente famose.

Allo scopo di delinare una linea d’azione per i download stabiliti il noto sito TorrentFreak ha stilato una classifica delle Serie più piratate decretando l’indiscussa vittoria di alcuni show piuttosto noti al pubblico. Ecco di chi si tratta dopo l’analisi dei tracker BitTorrent.

Torrent ancora attivo nel download illegale delle serie TV

Abbonamenti a prezzi stracciati, possibilità di condividere i costi mensili delle sottoscrizioni eppure c’è chi gradisce ancora Serie TV Gratis. Lo rivela la fonte che dopo aver trattato il successo di Game of Thrones nel 2020 torna alla ribalta con alcuni tormentoni televisivi che ci hanno accompagnato nel corso dell’anno appena trascorso.

Significativa è l’impronta conferita dalle produzioni Disney+ e Netflix che regnano incontrastate nel nuovo elenco ufficiale sotto proposto:

1 Wandavision

2 Loki

3 The Witcher

4 The Falcon and the Winter Soldier

5 Hawkeye

6 What If…?

7 Foundation

8 Rick and Morty

9 Arcane

10 Wheel of Time

In esso si riconoscono nomi famosi ma non vi è la pretesa di completezza ed affidabilità nella classifica in quanto manchevole di ulteriori analisi sui singoli contenuti scaricati. Ad esempio tra le serie TV famose manca il nome di Squid Game che sui Netflix Italia ha registrato un alto tasso di interesse dopo il doppiaggio in italiano giunto di recente.

Nonostante il traffico tramite applicazioni come uTorrent si configuri come sempre meno consistente è impossibile non notare come permanga nonostante la pressante repressione della pirateria da parte delle autorità preposte,