Iliad: pochi giorni e la Flash 150 con il 5G gratis non sarà più disponibile

Iliad incornicia un 2021 fatto di tanti traguardi raggiunti, proprio come lo scorso 2020. Il provider proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti riesce quindi ad aumentare ancora la sua cornice di pubblico, la quale è salita fino a 8 milioni.

Il merito è come al solito delle offerte, tra le quali primeggia l’ultima lanciata esattamente un mese fa e ancora disponibile per qualche giorno.

Iliad: ancora pochi giorni per sottoscrivere la Flash 150 con il 5G gratis e tutto senza limiti

La Flash 150 è ancora disponibile con minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. Ricordiamo inoltre che sono compresi anche 150 giga con connessione 5G gratis. Il prezzo mensile è di 9,99 € per chi riesce a sottoscriverla entro i prossimi 7 giorni.

Il 5G descritto da Iliad sul suo sito ufficiale:

“Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.“