Android: 7 app famose sono state dichiarate dannose per i telefoni, ecco quali sono

Nel Play Store di Android si annidano pericolose insidie che mietono parecchie vittime tra i possessori di tablet e smartphone. I ricercatori di sicurezza hanno di recente individuato 7 malware sospetti che compromettono la sicurezza. Si riprende in considerazione l’idea di Joker quale mezzo per la profusione di soprusi informatici a danno della privacy. La minaccia è concreta per queste applicazioni. Scopriamo quali sono ed i loro effetti nefasti sull’esperienza utente.

Android bucato da 7 virus che comprometono la sicurezza di tutti

Uno studio condotto dal team Pradeo ha conferito un’impronta letale al famigerato virus Joker ancora attivo per le app dello store di Google. In particolare la Fonte odierna rimanda alla rivalutazione delle app: Color Message, Safety AppLock, Convenient Scanner 2, Push Message-Texting&SMS, Emoji Wallpaper, Separate Doc Scanner e Fingertip GameBox.

La prima delle sopra citate applicazioni è stata scaricata ben 500.000 volte concorrendo ad una minuziosa diffusione anche in Italia. I ricercatori confermano lo strano comportamento dei software nel simulare click e intercettare gli SMS allo scopo di porre in essere costosi abbonamenti. Le righe di codice sono in numero minimo e difficilmente intercettabili dagli analisti che faticano a trovarlo. I filtri di sicurezza non funzionano con gli ultimi due anni che sono serviti da pesante monito alla sua pericolosità.

A proposito di Color Message gli analisti hanno scoperto ed evidenziato la sua sua presenza all’interno di alcuni server russi. L’app è stata prontamente rimossa dallo store Android ma gli screenshot del team Pradeo hanno dimostrato ancora una volta come sia ampiamente diffusa tramite i canali alternativi. Si tratta di un’app che rende più gradevoli gli SMS ma che si configura come un’arma letale al fodero degli hacker.