Iliad anche nel 2022 vuole mantenere fede alla sua tendenza di operatore low cost in Italia. Il gestore di origine francese, oramai da molti anni a questa parte, fa la voce grossa nel mercato della telefonia mobile grazie ad una serie di tariffe molto vantaggiose per le soglie di consumo, ma soprattutto per i prezzi da vero ribasso.

Iliad, la tariffa da 150 Giga per l’inizio del 2022

Una grande occasione per tutti i clienti di Iliad è rappresentata dalla tariffa, Giga 150. I clienti che decidono di sottoscrivere la promozione Giga 150 avranno a loro disposizione un ticket che prevede consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti verso tutti i numeri fissi e mobili più 150 Giga per navigare in rete. Per gli abbonati che attivano questa tariffa è inoltre prevista anche la tecnologia 5G. Connettersi ad internet con le linee di nuova generazione sarà completamente a costo zero per tutti i clienti che scelgono Giga 150.

Le soglie di consumo ed i servizi di questa tariffa fanno inoltre il paio con un prezzo di enorme vantaggio. I clienti che attivano una SIM con questa ricaricabile di Iliad saranno chiamati ad un costo di rinnovo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. In aggiunta al prezzo per il rinnovo mensile è previsto solo un extra di 10 euro per il rilascio della scheda.

Come per altre ricaricabili, anche questa tariffa di Iliad è dedicata a chi effettua la portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. La promozione è prevista in edizione limitata ancora per una settimana.