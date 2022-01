Il volantino Bennet propone ai consumatori una lunghissima serie di offerte assolutamente da non perdere, i prezzi sono molto più bassi del normale, ed in parallelo è possibile acquistare smartphone scontati del 50%, riuscendo a risparmiare molto più del previsto.

La campagna promozionale è esattamente in linea con tutto quanto abbiamo visto in passato, o ci saremmo aspettati di vedere nel periodo; ciò sta a significare che i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile sono anche da considerarsi no brand. Coloro che vorranno rateizzare il pagamento, potranno richiedere il Tasso Zero, solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale per ricevere gratis spettacolari codici sconto Amazon.

Bennet: offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti

Il volantino Bennet decide di ripartire dalle ottime offerte viste non troppo tempo fa, e di puntare fortissimo su alcuni dei modelli Apple che hanno fatto letteralmente la storia della telefonia mobile. Uno dei più interessanti è chiaramente l’apple iPhone 11, disponibile all’acquisto a soli 549 euro, e caratterizzato ancora oggi di prestazioni all’avanguardia.

Per quanto riguarda la telefonia mobile di fascia bassa, sono disponibili altri prodotti ugualmente interessanti, che vanno a toccare ad esempio Alcatel 1Q, Vivo Y21, Oppo A16 o anche un discreto Samsung Galaxy A12, ricordando ad ogni modo che i prezzi di vendita appaiono essere inferiori ai 179 euro. Tutte le altre offerte raccolte dal volantino Bennet, sono da considerarsi visionabili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa e da nessun’altra parte.