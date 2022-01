Vodafone: con meno di 10 euro ecco 3 offerte Special per i rientri

Un solo obiettivo come sempre: quello di figurare come il miglior provider in assoluto non solo in Italia ma all’interno dell’intero continente europeo. Questo è il target che si prefissa come tutti gli anni Vodafone, azienda che opera nel mondo della telefonia sia mobile che fissa.

Prediligendo la prima branca in questo caso, l’obiettivo è quello di promuovere la sua campagna invernale ma soprattutto di recuperare i vecchi clienti, propinando loro vecchie offerte ma con prezzi molto più vantaggiosi del solito.

Vodafone: lanciate ufficialmente tre offerte per favorire una fase di rientro dei vecchi clienti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited