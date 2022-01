Euronics fa impazzire tutti gli utenti con una campagna promozionale di altissimo livello, condita con prezzi sempre più bassi e convenienti, ma sopratutto prodotti che possono garantire prestazioni incredibili. Gli acquisti, esattamente in linea con le scorse offerte, sono da considerarsi effettuabili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia.

Per essere sicuri di accedere alle promozioni, dovete comunque pensare di recarvi personalmente in un qualsiasi negozio, prestando però attenzione alla localizzazione; è bene ricordare che le offerte potrebbero essere differenti in relazione al socio di appartenenza, e di conseguenza presentare prezzi non in linea con quanto descritto nell’articolo. Verificate sempre di persona presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: quanti sconti e che prezzi bassi

Follie di inizio anno in casa Euronics, con le nuove offerte gli utenti possono spaziare letteralmente tra un numero sempre maggiore di prodotti, in vendita a cifre veramente ridottissime. Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è indiscutibilmente l’Oppo Find X3 Neo, un dispositivo che racchiude al proprio interno le specifiche tecniche di un top di gamma, ma che alle spalle ha un prezzo finale di vendita di soli 549 euro.

Non mancano chiari riferimenti alla fascia immediatamente inferiore, infatti sono anche in vendita svariati prodotti a meno di 349 euro, che vanno a toccare Xiaomi 11 Lite 5G, Galaxy A22, Galaxy A12 o anche Oppo A74, senza dimenticarsi di Realme C21.