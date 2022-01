Iliad distrugge Tim e Vodafone, ecco cosa succede all’operatore

L'anno inizia al meglio per Iliad che include al suo interno altre nuove offerte tra cui quella da 150 Giga in 5G, ecco i dettagli

Con Iliad è stato un anno davvero interessante, soprattutto se si valuta l’impatto delle offerte con prezzi bassi e contenuti estremamente alti.

In questo caso l’offerta migliore è ancora disponibile sul sito ufficiale, siccome include al suo interno contenuti che possono fare gola a moltissimi utenti.

Iliad celebra la sua miglior offerta: ancora pochi giorni per avere la Flash 150 con il 5G

L’offerta migliore del momento, nonostante sia arrivato il nuovo anno, è ancora la Flash 150. Questa include al suo interno i migliori contenuti con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i 150 giga in 5G per la navigazione sul web. Ricordiamo che il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre con la promo che sarà valida ancora per qualche giorno.

Il 5G descritto da Iliad sul suo sito ufficiale:

“Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.“