Un volantino così non si era mai visto da expert, tutte le migliori offerte sono legate a prodotti dall’elevato potenziale, che permettono agli utenti di accedere a qualità di alto livello, senza mai essere costretti a pagare un contributo troppo elevato o vicino al listino del periodo.

La via per accedere agli sconti è multipla, infatti da un lato è possibile pensare di acquistare dal divano di casa, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, dall’altro invece basterà decidere di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Ricordatevi comunque che tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, e prevedono la versione no brand, almeno per la telefonia mobile.

Expert: queste offerte sono davvero incredibili

Con il volantino expert gli utenti possono pensare di acquistare i top di gamma, senza spendere troppo, i due modelli coinvolti nella campagna promozionale sono rispettivamente Oppo Find X3 Neo, l’ultimo flagship nascosto alle spalle di un prezzo di soli 549 euro, passando anche per Apple iPhone 12 Mini, la cui cifra finale di acquisto corrisponde esattamente a soli 649 euro.

Nel momento in cui le aspettative dovessero ridursi al di sotto dei 300 euro, allora sarà possibile scegliere di acquistare uno tra Oppo A94, Oppo A53s, Wiko Power U20, Redmi 9A o anche Redmi 10, con prezzi comunque abbordabile per gli utenti. Per scoprire tutte le offerte, premete qui.