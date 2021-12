Sul web è stato mostrato un brevetto di OPPO Find X4 Pro una settimana prima di Natale, che mostrava una fotocamera sotto lo schermo e un display secondario. È probabile che l’azienda lancerà un altro telefono di punta nel 2020. Tuttavia, invece di Oppo Find X4, salterà il ‘4’ e andrà direttamente a OPPO Find X5. Come forse saprai, il numero quattro è considerato sfortunato dai cinesi. In questo momento, il nome non è importante. Sappiamo solo che l’OEM rilascerà qualcosa di nuovo.

In collaborazione con Prepp, Onleaks ha prodotto una raccolta di rendering. È prevista una versione di marzo, con un prezzo di Rs.52.990 (circa 659 euro) in India. Sebbene non sia stato confermato, il telefono potrebbe già disporre di connettività 5G a causa dell’utilizzo di Dimensity 900.

Oppo Find X5 potrebbe arrivare all’inizio del 2022

Il telefono avrà uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con un foro per la fotocamera frontale e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Potrebbe esserci uno slot DUAL SIM e un sensore di impronte digitali sullo schermo. OPPO Find X5 sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9000 MT6893, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh. La ricarica avverrà tramite un connettore USB di tipo C.

La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 32MP. Il sistema della fotocamera posteriore avrà una risoluzione di 50 MP + 50 MP + 13 MP. Dubitiamo che avrà la tecnologia della fotocamera retrattile di OPPO. Non ci sono notizie su una data di lancio specifica, ma il telefono sarà disponibile nel primo trimestre del 2022. Per il momento, non ci resta che attendere qualche ulteriore leak.