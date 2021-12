Gli AirPods Pro hanno una funzione di cancellazione del rumore che impedisce al rumore ambientale di interferire con la musica che stai ascoltando sul dispositivo indossabile. Inoltre, se hai bisogno di sentire i suoni disottofondo, la modalità Trasparenza disattiverà la cancellazione del rumore.

Ma sapevi che il tuo iPhone ha anche la cancellazione del rumore per le telefonate? Questa funzionalità è disponibile su modelli che vanno dall’iPhone 5 all’iPhone 12. Anche se penseresti che sarebbe disponibile per gli utenti di iPhone 13, un post su Reddit di un Redditor chiamato throwawaowl999 rileva che il pulsante di attivazione/disattivazione per il funzione (disponibile su iPhone 12 e modelli precedenti in Impostazioni > Accessibilità > Audio/Visivo > Cancellazione rumore telefono) non viene visualizzata su iPhone 13.

iPhone 13: Apple sta indagando sul problema

Sebbene Apple abbia aggiunto la riduzione del rumore alle chiamate FaceTime all’inizio di quest’anno con una funzione chiamata ‘Isolamento vocale’, non funziona con le chiamate cellulari convenzionali. L’autore dell’articolo su Reddit è andato in un Apple Store e ha parlato con uno staff di Genius Bar che non aveva idea che Apple avesse disabilitato la cancellazione del rumore dall’iPhone 13.

L’utente ha contattato il supporto Apple, che lo ha informato che gli ingegneri Apple stanno indagando sul problema. Un rappresentante dell’assistenza ha dichiarato che un rimedio sarebbe stato disponibile nelle prossime settimane, mentre un altro ha affermato di non essere riuscito a scoprire il guasto nel sistema all’inizio e, quando lo ha fatto, ha sottolineato che Apple non aveva tempistiche per il rilascio di un aggiornamento.

Dunque, non ci resta che attendere un aggiornamento dalla società.