Il Galaxy Z Flip 3 di Samsung è stato un successo, con un prezzo equo e una maggiore durata rispetto ai precedenti pieghevoli. Motorola, d’altra parte, ha offerto a lungo un pieghevole nel formato di forma simile che ha costantemente seguito l’offerta di Samsung. Tuttavia, sembra che il marchio non sia ancora finito, dal momento che si dice che un Motorola Razr di terza generazione sia in arrivo.

Il Motorola Razr originale è stato lanciato alla fine del 2019, non molto tempo dopo il primo Galaxy Fold di Samsung e mesi prima del Galaxy Z Flip. Il gadget pieghevole vantava una cerniera che riduceva al minimo le pieghe e un aspetto classico, ma per molti ha perso punti a causa della fotocamera e dell’hardware inadeguato. Un anno dopo, Lenovo ha rinnovato il Razr con un design migliore, specifiche migliorate e compatibilità 5G, ma è stata comunque una vendita impegnativa rispetto alla serie Galaxy Z Flip.

Motorola RAZR: la prossima versione in arrivo in Cina

Quest’anno, Samsung ha rilasciato il Galaxy Z Flip 3, che ha conquistato molti cuori grazie al suo prezzo di 999 euro, resistenza all’acqua e fattore di design piacevolmente compatto. Motorola, d’altra parte, non ha rilasciato nulla quest’anno, spingendo molti a concludere che l’azienda si era arresa.

Secondo un dirigente di Lenovo, l’attuale proprietario di Motorola, sui social media cinesi, l’anno prossimo verrà rilasciata una versione di terza generazione del Motorola Razr pieghevole. Speriamo che ci sia una CPU ‘più avanzata’ sotto il cofano, così da non temere un probabile prossime pieghevole in casa Samsung. Non è noto quando questo nuovo dispositivo sarà disponibile, ma sembra che inizialmente sarà limitato alla Cina.