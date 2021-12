Mentre continua il conto alla rovescia per l’uscita di febbraio della serie Samsung Galaxy S22, arrivano sempre più informazioni sui potenti sistemi di fotocamere che verranno installati su questi smartphone, in particolare l’S22 Ultra.

Secondo il noto tipster UniverseIce, i progressi nelle capacità di scattare foto del Galaxy S22 Ultra sono il 30% di hardware e il 70% di software, con ‘tracce di partecipazione dell’IA ovunque’.

Galaxy S22 Ultra in arrivo a febbraio con il resto della serie

Solo pochi giorni fa, la stessa fonte ha affermato che Samsung ha lavorato duramente su algoritmi di intelligenza artificiale per aumentare le riprese notturne e in condizioni di scarsa illuminazione, ma ora abbiamo qualche informazione in più su come funzionerà.

Si dice che l’S22 Ultra sia l’unico modello S22 con un sensore primario da 108 MP e un ‘pulsante di miglioramento dei dettagli AI’ apparirà quando gli utenti scattano foto con quel sensore principale, secondo quest’ultima perdita.

L’elaborazione AI aumenterà apparentemente i dettagli, i colori e la luminosità, anche se dovremo aspettare e vedere quanto successo avranno i miglioramenti. Alcune persone potrebbero preferire fotografie che non hanno subito ulteriori miglioramenti basati su software.

Negli ultimi mesi, abbiamo sentito molto parlare dell’S22 Ultra in particolare e della serie S22 in generale, dunque a Samsung non è rimasto molto da mostrare in termini di sorpresa. Tuttavia, dovremmo vedere il Samsung GalaxyS21 FE a gennaio prima dell’arrivo di questi telefoni.

Negli ultimi anni, i progressi dell’AI sono diventati sempre più cruciali in termini di qualità delle fotografie e dei video degli smartphone: è uno dei motivi, ad esempio, per cui l’opzione Night Sight dei telefoni Pixel di Google funziona in modo così efficace. Google continua a definire lo standard nella cosiddetta fotografia computazionale, in cui gli algoritmi sono costruiti sui dati acquisiti dal sensore della fotocamera.

Resta da vedere cosa sta preparando Samsung con la prossima serie di device top di gamma.