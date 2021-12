Intesa Sanpaolo e la nuova truffa che svuota i conti correnti dei clienti

Intesa Sanpaolo è una delle banche più importanti d’Italia, la quale non riesce ad evitare, come è ovvio che sia, che è un messaggio possa parlare del suo nome in maniera indebita. È proprio questo il principio sul quale agisce il phishing, pratica truffaldina che spinge gli utenti a credere che si tratti di una comunicazione ufficiale della banca quando invece è solo un espediente per rubargli le credenziali di accesso.

Intesa Sanpaolo nel vortice phishing: la nuova truffa porta via tanti soldi agli utenti

Sono molti coloro che hanno ricevuto una nuova e-mail con all’interno un messaggio da parte di Intesa Sanpaolo. In realtà si tratta solo di una truffa che finge di aver bloccato il conto, cosa per la quale sarà necessario un reinserimento dei dati di accesso. Così riusciranno ad accedere al vostro conto per svuotarvelo. Ecco il messaggio:

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :