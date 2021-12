Iliad non si ferma nella stagione del Natale, ma anzi propone ai suoi utenti le migliori promozioni nel campo della telefonia mobile. Il gestore mette a disposizione di tutti gli abbonati una tariffa come la Giga 150. Questa promozione che ha un costo mensile di 9,99 euro garantisce agli abbonati consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con la presenza di 150 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, due tariffe alternative per la stagione natalizia

La Giga 150 rappresenta la migliore soluzione low cost della telefonia mobile in casa Iliad, ma non è l’unica tariffa a listino in questi Natale. Anche attraverso il sito internet ufficiale, infatti, gli abbonati possono scegliere altre due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da mesi ha preso il posto nei listini di Iliad della vecchia Giga 50. Gli abbonati che attivano questa promozione avranno consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 80 Giga per la connessione internet. Inclusi anche 6 Giga per navigare in internet. Il prezzo da pagare per la tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra promozione vantaggiosa è poi la Giga 40. Il costo di rinnovo di questa promozione è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la connessione internet.

Così come per la tariffa Giga 150, anche gli abbonati di Iliad che desiderano queste due promozioni devono aggiungere una quota extra di 10 euro per la ricezione della SIM.