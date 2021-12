In generale, la maggior parte dei nuovi smartphone di fascia alta sono enormi; i piccoli telefoni non sono così popolari come i telefoni più grandi, come dimostrato dalle scarse vendite dell’iPhone 12 mini e dall’assenza di opzioni mobile più piccole sul mercato.

Il telefono Samsung Galaxy S di fascia più bassa di ogni anno è un discorso a parte in questa tendenza, ma le notizie ufficiali Xiaomi 12 suggeriscono che il Galaxy S22 potrebbe avere una forte concorrenza il prossimo anno.

Xiaomi 12 introdurrà diversi modelli di smartphone

Xiaomi ha rilasciato informazioni sulla sua nuova famiglia di smartphone prima del debutto formale il 28 dicembre e ha annunciato che Xiaomi 12 avrà uno schermo da 6,28 pollici sul social network cinese Weibo.

Rispetto al display da 6,81 pollici dello Xiaomi Mi 11, non è praticamente nulla. Xiaomi lo ha confrontato con l’iPhone 13 da 6,1 pollici nel post. Potrebbe esserci ancora un importante lancio mobile perché Xiaomi 12 dovrebbe arrivare insieme a un fratello dal design simile, ma ora sappiamo che il modello base sarà piuttosto piccolo.

Ci aspettiamo che il Galaxy S22 abbia le stesse dimensioni del Galaxy S21, perché Samsung non cambia molto tra le generazioni. Mentre le dimensioni dello schermo erano una delle principali distinzioni tra i telefoni Xiaomi e Samsung 2021, questo non sembra essere il caso del 2022.

Sappiamo già che Xiaomi 12 verrà rilasciato insieme a un modello più grande, quindi chi desidera display di grandi dimensioni sarà soddisfatto dei nuovi telefoni, ma anche chi preferisce telefoni più piccoli avrà un’opzione. Xiaomi non offriva un telefono come questo prima, quindi è una mossa intelligente per attirare un mercato di nicchia che in precedenza doveva accontentarsi di un telefono Galaxy S.