Quando si tratta di sincronizzare il tuo smartphone con un sistema di infotainment di bordo, ci sono una serie di opzioni. Android Auto, un programma creato da Google che viene eseguito sul telefono e proietta un’interfaccia utente ottimizzata per la guida sul cruscotto integrato dell’auto, è più familiare agli utenti Android. Tesla, d’altra parte, non offre un tale sistema nelle sue automobili elettriche.

La dashboard ricca di funzionalità di Tesla funziona su una distribuzione Linux proprietaria che è collegata all’hardware dell’auto. Mentre la community di modding deve ancora trovare un modo per sostituirlo totalmente con Android, i proprietari di Tesla possono ora godersi l’esperienza di Android Auto grazie a TeslAA, una nuova app.

TeslAA è disponibile all’acquisto su Play Store

Emil Borconi, uno sviluppatore XDA riconosciuto per il suo lavoro sul progetto AAWireless, ha trovato la risposta. Emil ci ha offerto un’anteprima di TeslAA nel giugno di quest’anno. Da allora, il software è stato sottoposto a numerosi beta test ed è ora disponibile per il pubblico in generale.

TeslAA ha un processo di facile comprensione. È necessario collegare il telefono all’automobile tramite Bluetooth dopo aver installato il software sul telefono. Collega il Wi-Fi Tesla all’hotspot del tuo telefono e usa il browser Tesla per andare su www.androidwheels.com. Dovresti essere in grado di visualizzare l’interfaccia di Android Auto sulla console centrale se tutto va bene.

Tuttavia, ci sono alcuni problemi di cui dovresti essere a conoscenza. Lo streaming potrebbe non rispondere dopo il passaggio alla retromarcia e l’auto potrebbe disconnettersi dall’hotspot Wi-Fi se il telefono perde il servizio per un lungo periodo di tempo. Nonostante ciò, l’attuale implementazione è sufficiente per eseguire il mirroring di alcune delle migliori app Android sul cruscotto della tua Tesla.

TeslAA costa 4,99 euro ed è disponibile per il download dal Google Play Store.