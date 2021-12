Circa un paio di mesi fa è stata annunciata ufficialmente una nuova versione aggiornata della vettura MG ZS EV. Nel corso delle ultime ore, in particolare, quest’ultima è approdata ufficialmente anche nelle concessionarie italiane. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità e i prezzi di vendita.

MG ZS EV: la nuova vettura approda ufficialmente nelle concessionarie italiane

Come già accennato, la nuova MG ZS EV è da poco disponibile all’acquisto anche nelle concessionarie italiane. Nello specifico, questa nuova vettura viene distribuita in due differenti allestimenti. Il primo è denominato Comfort e vanta già una buona dotazione. Troviamo ad esempio i fari a LED, il climatizzatore con filtro PM 2.5, specchietti laterali regolabili, sedili anteriori riscaldati, i cerchi in lega da 17 pollici e diversi sistemi di assistenza alla guida (Lane Keep Assistance, Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning, Traffic Jam Assistance).

Il secondo allestimento disponibile è denominato Luxury. Quest’ultimo dispone di alcune feature in più, come le telecamere di parcheggio a 360 gradi, una zona per la ricarica wireless, rivestimenti in ecopelle, il tetto panoramico, sei altoparlanti con effetto Sound 3D e altri sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Rear Traffic Alert.

Dal punto di vista prestazionale, invece, la vettura è disponibile in una versione con un motore elettrico da 156 CV con una batteria da 50.3 kWh e in una versione versione motore elettrico da 177 CV e con una batteria da 70 kWh.

La nuova MG ZS EV è disponibile all’acquisto ad un prezzo rispettivamente di 33.490 euro e 37.990 euro in base alla versione prescelta.