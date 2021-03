La casa automobilistica britannica MG Motor ha deciso di ritornare in Italia. In particolare, ha presentato nel corso delle ultime ore il suo nuovo SUV, sia in versione elettrica che in versione ibrida.

MG Motor presenta ufficialmente in Italia il suo nuovo SUV

Come già accennato, la famosa azienda britannica è tornata nel nostro paese e ha annunciato un nuovo SUV elettrico. Nello specifico, sono stati presentati due modelli, uno elettrico noto come MG ZS EV e uno ibrido noto come MG EHS Plug-in Hybrid. Partiamo analizzando il primo modello. MS ZS EV monta un motore elettrico da 143 CV grazie al quale è possibile raggiungere una velocità massima di 140 km/h. La batteria presente ha una capacità di 44,5 kwh e permette di avere una autonomia su strada di 263 km, stando a quanto dichiarato dall’azienda. Le dimensioni del veicolo sono pari a 4.314 mm di lunghezza, 1.809 mm di larghezza e 1.644 mm di altezza, mentre il bagagliaio ha una capienza di 448 litri. Al suo interno non mancano poi il supporto a svariate tecnologie. Troviamo ad esempio un ampio schermo da 8 pollici e i sedili riscaldati. Non manca inoltre il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

MG EHS Plug-in Hybrid, invece, monta un motore 1.5 a benzina Turbo da 162 CV con 250 nm di coppia e quest’ultimo è affiancato a un motore elettrico ad 122 CV. Dal punto di vista dell’autonomia, il veicolo può contare su una batteria da 16,6 kwh e questo, a detta dell’azienda, permette di camminare su strada per 52 km. Anche su questo modello troviamo poi il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay e sono inoltre presenti uno schermo da 12.1 pollici e un infotainment con uno schermo da 10.1 pollici.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo SUV di MG Motor sarà disponibile in Italia secondo i seguenti prezzi: