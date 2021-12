Spendere poco con Coop e Ipercoop appare sin da subito molto semplice, grazie ad un volantino ben fornito e ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’idea comunque di mettere le mani su prodotti dalla discreta qualità generale, e dal prezzo non particolarmente elevato.

La campagna promozionale corre in direzione diametralmente opposta rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti gli acquisti sono effettuabili solamente dagli utenti che decideranno di recarsi sul sito ufficiale, non nei vari negozi sul territorio nazionale. Oltre a questo, ricordiamo comunque che la spedizione è gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro, indipendentemente dal prodotto o dalla categoria merceologica coinvolta.

Coop e Ipercoop: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Coop e Ipercoop continuano a proporre innumerevoli occasioni speciali su alcuni dei migliori smartphone delle scorse generazioni, sempre però appartenenti alla fascia intermedia della telefonia. Tra questi spiccano chiaramente Apple iPhone X, o anche il più recente Samsung Galaxy S20 FE (consigliato poiché integra le medesime specifiche del Galaxy S20), con un prezzo di vendita che non va oltre i 500 euro.

Non mancano chiaramente anche riferimenti a soluzioni decisamente meno costose, quali possono essere Alcatel 1B, Galaxy A32 o anche un buonissimo Oppo A16, sebbene complessivamente la spesa non superi minimamente i 300 euro. Tutte le riduzioni descritte nell’articolo sono da considerarsi attive solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, per questo motivo consigliamo caldamente di aprirlo il prima possibile, scoprirete nel dettaglio ogni singolo prezzo.