A Natale, Coop e Ipercoop hanno deciso a tutti gli effetti di sfidare i mostri sacri della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che permettesse ai vari utenti di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, sui vari acquisti effettuati.

Il volantino che andremo a descrivervi resta ancorato al sito ufficiale, ciò sta a significare che tutti gli acquisti dovranno necessariamente essere effettuati recandosi sull’e-commerce dell’azienda, con possibilità però di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro (senza altre limitazioni).

Se volete i codici sconto Amazon gratis, non dimenticatevi di iscrivervi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale.

Coop e Ipercoop: offerte e prezzi sempre più bassi

La campagna promozionale riserva agli utenti piacevolissime sorprese di risparmio assoluto, sebbene il suo focus sia più che altro rivolto verso la fascia intermedia della telefonia mobile, e su modelli non proprio recentissimi. I due dispositivi di cui consigliamo l’acquisto, sono Apple iPhone X ed anche Samsung Galaxy S20 FE, i cui prezzi non vanno oltre i 500 euro.

Proprio il secondo rappresenta il modello da non perdere di vista, in quanto integra esattamente le stesse identiche specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta però del processore Qualcomm Snapdragon. Coloro che invece saranno interessati ad un risparmio maggiore, potranno affidarsi a dispositivi in vendita a meno di 300 euro, accedendo a Galaxy A32, Alcatel 1B o anche Oppo A16.

La campagna promozionale risulta essere disponibile sul sito ufficiale, in modo da conoscere in maniera dettagliata ogni singolo sconto attivo.